Scicli: ampliamento del Tennis Club e adeguamento “Scapellato” all’attenzione dell’On. Abbate

L’Onorevole Ignazio Abbate ha visitato nei giorni scorsi il Tennis Club Scicli accompagnato dal vice sindaco Peppe Causarano, dal delegato provinciale della DC, Antonio Calabrese e dal socio del TC Bartolo Mililli. Lo scopo della visita è stato quello di capire i margini di crescita che lo storico TC Scicli può avere attraverso diversi interventi di miglioria da effettuare sulla struttura. A ricevere l’Onorevole Abbate è stato il presidente del circolo, Daniele Occhipinti, che ha donato al parlamentare della DC una copia del suo libro “40 anni di tennis a Scicli”, un volume che sottolinea il legame forte della città con questa disciplina. “Un’opera importante che arriva in un periodo storico in cui il tennis italiano è in forte ascesa con conseguente aumento dei praticanti di tutte le età. Essendo questo l’unico impianto pubblico di tennis presente sul territorio sciclitano è doveroso intervenirci per ampliarlo e renderlo più conforme agli standard moderni. La tennis mania sta dilagando un po’ ovunque in provincia per cui altri impianti pubblici verranno realizzati ex novo, a cominciare da quello che verrà costruito a Frigintini grazie ai contributi “Sport e Periferie”. Al termine del sopralluogo presso il TC, l’Onorevole Abbate si è spostato nello storico impianto del Ciccio Scapellato dove ha incontrato i rappresentanti della società cremisi per discutere dello stato di conservazione dell’impianto. Insieme è stato stilato un cronoprogramma degli interventi da fare, in primis per riportare i tifosi sugli spalti. “ L’attenzione per la comunità di Scicli continua anche attraverso queste opere sportive che verranno effettuate grazie all’intervento della Regione e alla sinergia con l’Amministrazione Comunale, con in testa il Sindaco con il quale stiamo collaborando proficuamente per il bene di Scicli e naturalmente con i nostri consiglieri comunali guidati dal Presidente del Consiglio e dal suo vice”.

