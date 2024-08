Pozzallo. Ha chiuso, dopo quasi 99 anni, l’istituto “Santina Giunta”

Quindici settembre 1925 – Ventinove agosto 2024. Non sarà certo un addio, speriamo un arrivederci. Chiude oggi, dopo quasi 99 anni, l’istituto “Santina Giunta”, luogo dove le suore salesiane hanno lavorato alacremente per la crescita spirituale di giovani e meno giovani. Un ultimo saluto da parte della direttrice, suor Maria Pitrolo, la quale, con un pizzico di commozione, ha consegnato le chiavi della struttura a don Salvo Bella, parroco dell’attigua Chiesa Madre.

Novantanove anni dove si sono avvicendate tantissime suore nel nome di san Giovanni Bosco, amico e padre della gioventù. Giovanni Bosco ci ricorda che l’educazione cristiana non si limita ad un insegnamento catechistico concettuale, ma ad annunziare una parola di vita che nasce dal cuore e raggiunge il cuore del giovane. Questo il comandamento che è stato un’autentica stella polare per le Figlie di Maria Ausiliatrice, compito assolto magnificamente nonostante il numero sempre decrescente di suore che si vedevano dentro lo stabile di via Lincoln.

Le ultime suore che hanno dimorato dentro la struttura sono già tornate a Catania, in via Caronda, presso un altro istituto salesiano, in attesa di nuove missioni nel mondo.

L’asilo Santina Giunta, costruito dal commendatore Francesco Paolo Giunta in memoria della figlia prematuramente scomparsa, ha accompagnato negli anni la crescita di più di 3.000 bambini, ha visto la nascita dei corsi di formazione Ciofs e del gruppo giovanile “Pgs Alba” Polisportiva giovanile salesiana.

Indimenticabili saranno le feste, i presepi, i corsi di cucito, i volontari che, fino all’ultimo, hanno pregato per un ripensamento, il Grest estivo. L’asilo, che negli anni si è allargato anche ai bimbi più piccoli offrendo la sezione primavera, divenuto il fiore all’occhiello di una struttura che può vantare innumerevoli tentativi di imitazione, mai eguagliati.

E adesso? Da notizie in nostro possesso, sembra che saranno le sorelle della Madre della Fiducia a subentrare alle salesiane. Previsto anche la creazione di un asilo nido dove, pare, siano già state prese le prime adesioni. Il futuro della struttura, come sempre, affidato nelle mani di nostro Signore Gesù Cristo, per chi ha Fede.

