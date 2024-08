Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Ragusa, nei giorni scorsi il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha denunciato in stato di libertà un 44enne straniero, per minacce e atti persecutori commessi in danno di una ragusana. Il quarantaquattrenne denunciato è stato inoltre munito di un provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato e condotto in un C.P.R..

