Marefestival eventi. Venerdi sera a Pozzallo il comico Uccio De Santis

Marefestival eventi chiude con la classica ciliegina sulla torta. Venerdì, infatti, alle 21,30, in piazza delle Rimembranze, il noto attore, comico e cabarettista Uccio De Santis proporrà il suo ultimo show. Marefestival, dunque, cambia ancora genere e dopo i momenti dedicati alla musica con cantanti di richiamo e alle suggestioni scenografiche con le fontane danzanti a Raganzino, è l’ora di dare spazio alle risate. Sì, perché De Santis, inventore delle brevissime sui canali social, sulla breccia ormai dalla metà degli anni Novanta, quando fu conosciuto a livello nazionale dopo un periodo di gavetta nella sua regione d’origine, la Puglia, è pronto, con le sue mirabolanti trovate, a intrattenere il numeroso pubblico che, come sempre, sarà presente in occasione degli appuntamenti di questa fortunata kermesse che ha fatto registrare numeri da capogiro. L’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione comunale retta dal sindaco Roberto Ammatuna, con il supporto della Regione, dell’Ars e del Libero consorzio comunale, oltre che con il sostegno dell’Autorità di sistema del mare di Sicilia orientale, per non parlare dell’organizzazione della Marcello Cannizzo Agency, si annuncia tra quelle che renderanno ancora più gettonata l’estate pozzallese che ha già fatto vivere momenti straordinari a tutti coloro che hanno partecipato ai vari eventi che hanno punteggiato le fasi più significative del cartellone. Con Uccio De Santis, dunque, il calendario degli eventi di richiamo di Marefestival a Pozzallo chiude alla grande anche se il Comune ha riservato una serie di appuntamenti di richiamo non da poco anche per il mese di settembre, a cominciare dalla tradizionale Sagra del pesce. Intanto, però, spazio al buonumore e allo stare assieme in allegria con le gags e le trovate umoristiche del comico pugliese. Anche questo, perciò, un appuntamento assolutamente da non perdere.

