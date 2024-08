Comiso. Controlli straordinari del territorio e servizi interforze

Le Forze di Polizia assicurano il massimo impegno nell’attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione di tutte le forme di illegalità, la Polizia di Stato infatti nella decorsa settimana effettuava, sulla base di quanto disposto con ordinanza del Questore di Ragusa, mirati servizi di controllo del territorio e di polizia giudiziaria, nell’ottica della prevenzione e repressione dei reati.

Nell’ambito dei suddetti servizi e dei servizi di controllo del territorio posti in essere dal personale del Commissariato di P.S. di Comiso venivano controllate nr. 340 persone, nr. 160 autovetture, irrogate nr.6 infrazioni del codice della strada, controllati nr. 4 esercizi commerciali al fine di verificare la regolarità amministrativa.

In tale ottica, il personale del Commissariato di P.S. di Comiso attuava dei servizi straordinari di controllo del territorio nei territori dei Comuni di Comiso e Santa Croce Camerina, con particolare attenzione alle aree urbane e periferiche ed ai luoghi di aggregazione.

Nell’ambito dei suddetti controlli veniva verificata la posizione amministrativa dei cittadini extra-comunitari e si appurava l’irregolarità di un soggetto straniero di origine tunisina, ragion per cui veniva emesso decreto di espulsione con trattenimento in CPR.

Inoltre, nella serata di venerdì sera, personale dipendente unitamente a personale della Stazione dei Carabinieri di Comiso e della Polizia Locale procedeva a mirati servizi nel Comune di Comiso, con particolare attenzione al centro storico, nel corso dei quali venivano identificate 19 persone e controllati 3 esercizi commerciali, significando che un minimarket veniva sanzionato per mancato rispetto dell’ordinanza sindacale che prevedeva dopo le ore 18.00 il divieto di vendita di bevande alcoliche.

