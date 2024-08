Vittoria. Il Consiglio comunale ha approvato tre importanti opere pubbliche

“Ancora opere pubbliche per Vittoria, il Consiglio comunale proprio ieri sera ha detto sì alla costruzione in deroga. Per realizzare importanti opere pubbliche: l’impianto polivalente all’ex campo di concentramento Emaia per 2 milioni di euro; la scuola dell’infanzia di piazza Berlinguer per 5 milioni e 300mila euro; l’asilo nido di viale Europa per 3 milioni e 456 mila euro”. Lo dice l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro, facendo riferimento all’esito dei lavori in aula di ieri sera. “Tutti finanziamenti con fondi Pnrr” precisa Nicastro che aggiunge: “Grazie al Consiglio comunale, che ha accolto positivamente la proposta dell’amministrazione Aiello, la città potrà beneficiare da subito di queste infrastrutture visto che si usufruirà dell’articolo 14 del Testo unico per l’edilizia che non farà altro se non accelerare le tempistiche in merito ai pareri di carattere urbanistico e che, tra l’altro, ci permetterà di consegnare la prima opera pubblica, in questo caso il polivalente, entro il mese di agosto. Ringrazio i consiglieri comunali per avere approvato questi atti e la presidente del civico consesso, Concetta Fiore, per avere convocato d’urgenza questa seduta. Ringrazio gli uffici che hanno lavorato alacremente nonostante il periodo delle ferie estive e il presidente della commissione Assetto del territorio, Marco Greco, che ha operato in sinergia proprio per permettere che l’iter potesse venire espletato nei termini in seno allo stesso organismo consiliare. Il ringraziamento più grande, però, consentitemi di rivolgerlo al sindaco Francesco Aiello. E’ grazie alla sua guida se oggi siamo riusciti a ottenere questi ulteriori e importanti risultati sul piano amministrativo. I risultati di questa amministrazione a guida Aiello sono tangibili e sotto gli occhi di tutti. E’ la Giunta municipale del fare. Quello che abbiamo detto, sin dall’inizio del nostro mandato, per quanto riguarda le opere pubbliche lo abbiamo sempre rispettato e cercheremo di proseguire lungo questa stessa strada anche per il prossimo futuro. Una garanzia non da poco per i cittadini alla luce dei notevoli risultati riscontrati”.

