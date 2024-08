Avviata la procedura di dissesto per il Comune di Pozzallo. La voragine nei conti ha risucchiato nel baratro del fallimento il Comune rivierasco. La Giunta Comunale lo scorso 27 agosto ha approvato la deliberazione di dissesto aprendo le porte al commissario di liquidazione che dovrà quantificare e ripianare i debiti. Il buco stimato supera i 40 milioni di euro. Hanno pesato sulla decisione una serie di criticità mai rimosse negli esercizi finanziari: la bassa velocità di riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali, la consistenza di contenziosi e di altre passività potenziali, la consistente riduzione negli ultimi anni dei trasferimenti correnti statali e regionali, il disavanzo di amministrazione da ripianare.

Gli atti saranno adesso trasmessi adesso presso il Ministero dell’Interno (Dipartimento Finanza Locale) competente per la materia finanziaria di ogni Comune in Italia. Con molta probabilità, saranno presto individuati tre commissari che avranno il compito di ridurre sensibilmente il pregresso che “pesa” sulle casse dell’Ente. Il sindaco e la Giunta comunale avranno invece il compito di gestire l’ordinario fino alla normale scadenza del mandato, datata 2027.

L’art. 244 del Testo Unico sull’ordinamento locale stabilisce che si ha dissesto finanziario quando un ente non è più in grado di assolvere alle “ordinarie” funzioni ed ai servizi definiti indispensabili, quando nei confronti dell’Ente esistono crediti di terzi ai quali non si riesce a far fronte con il mezzo ordinario del riequilibrio di bilancio né con lo strumento straordinario del debito fuori bilancio.

L’Ente dissestato è tenuto ad approvare un nuovo bilancio, basato principalmente sull’elevazione delle proprie entrate al livello massimo consentito dalla legge, vale a dire che tutte le tasse comunali (IMU, addizionale comunale, TARSU) saranno aumentate il più possibile fino ad arrivare al tetto massimo consentito dalla legge, basato, inoltre, sul contrasto all’evasione e sul contenimento di tutte le spese.

