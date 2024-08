Mobile senza tasti: Xiaomi unico precursore dal 2025?

Xiaomi sarebbe al lavoro su uno smartphone senza tasti. Nome in codice “Zhuque“, vedrà con ogni probabilità la luce nel 2025. L’indiscrezione arriva dal noto informatore chuvn8888, le cui rivelazioni hanno spesso colpito nel segno in passato. Se la notizia venisse confermata, Xiaomi sarebbe sulla buona strada per superare i suoi concorrenti in questo campo. Ma si sa, l’evoluzione tecnologia in tutti i settori è innarrestable è nessuno, come nel caso del business mobile, vorrà partire svantaggiato.

Salva