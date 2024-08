Incidente mortale tra Acate e Vittoria. Vittima un 18enne

Le strade ragusane continuano a macchiarsi di di sangue. Purtroppo ancora un altro incidente mortale nella tarda serata di martedì tra Acate e Vittoria. A perdere la vita il vittoriese Kevin Nicosia, 18 anni, che si trovava in sella a una moto Honda, quando, per cause da accertare, si è scontrato con una Lancia Y condotta da una donna.. Il sinistro all’altezza dell’intersezione con la Circonvallazione di Vittoria.

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale. La lunga scia di sangue sulle strade dell’area iblea non accenna ad arrestarsi. (foto sotto Franco Assenza).

