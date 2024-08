Ripresa degli allenamenti per il Modica Calcio

Iniziato oggi il ciclo di allenamenti settimanale per il Modica Calcio in vista della partita di Domenica 1 Settembre a Palazzolo, prevista per le 15:30.

La seduta è iniziata con un lavoro di potenziamento aerobico e possesso palla, con Cacciola e Maimone a parte. Domani è prevista una doppia seduta tra palestra e campo, con carichi sulla velocità e partitelle a pressione. Giovedì previsto anche un allenamento congiunto interno.

Una settimana ricca in vista di un inizio stagione che ci porterà a vivere la parte che più amiamo, il campo.

