Israele. I militari salvano un ostaggio padre di 11 figli

(gr) Le Forze di Difesa Israeliane hanno dichiarato che un guardiano di 52 anni, padre di 11 figli, tenuto ostaggio 326 giorni è stato salvato “in un’operazione complessa nella striscia di Gaza meridionale”. Si tratta di Qaid Farhan Alkadi, trovato in condizioni di salute definite stabili, traferito in ospedale per i controlli medici. La sua famiglia è stata aggiornata sui dettagli della liberazione e le IDF li stanno accompagnando ad incontrare il loro caro. Non sono trapelate ulteriori informazioni circa la liberazione dell’ostaggio. Secondo i resoconti dei media israeliani, l’IDF ha lanciato l’ operazione dopo aver ricevuto una soffiata sull’esistenza di ostaggi ancora vivi nella parte meridionale di Gaza. Secondo il Times of Israel, Alkadi, due mogli e 11 figli, lavorava nello stabilimento di confezionamento del Kibbutz Magen. L’8 ottobre era stato sequestrato dalla vicina comunità di Mivtahim. Il Jerusalem Post, citando fonti dell’IDF, ha affermato che Alkadi aveva già fornito informazioni all’IDF, sia quando è stato salvato che in seguito al ricovero in ospedale, ciò fa presuporre che l’operazione sia tuttora in corso. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha detto di aver parlato con Alkadi, ha elogiato le truppe per il salvataggio e che Israele continuerà a lavorare per il ritorno a casa di tutti gli ostaggi. “Lo facciamo in due modi principali: attraverso negoziati e operazioni speciali di salvataggio. Entrambe le strade insieme richiedono la nostra presenza militare sul campo, e incessante pressione militare su Hamas”, ha affermato. Alkadi è l’ottavo ostaggio finora salvato. L’IDF ha detto che ci sono 108 persone, vive o morte, ancora nei tunnel. Israele ha recentemente recuperato i cadaveri di sei ostaggi dalla zona di Khan Yunis a Gaza. I corpi sono stati trovati in un tunnel scoperto dalle IDF. Il gruppo terroristico Hamas, nel suo attacco a sorpresa oltre il confine il 7 ottobre 2023, ha massacrato 1.200 israeliani, per lo più civili. Migliaia di persone sono rimaste ferite e altri 250 sono state rapite. Secondo le autorità sanitarie di Gaza, controllate da Hamas e che non distinguono tra civili e terroristi, circa 4o000 palestinesi sono morti nella guerra. Israele ha stimato nelle ultime settimane che tra i morti ci siano 17.000 combattenti di Hamas. Il gruppo contava circa 30.000 terroristi all’inizio della guerra.

