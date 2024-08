Modica, Carlotta e Giorgio Ruta uniti dall’onore della divisa

Ha fatto il giro d’Italia la notizia della giovane allieva di polizia, modicana, che, in vacanza e insieme al padre, ufficiale della polizia locale, hanno bloccato e disarmato un commerciante cinese che, armato di coltello, minacciava di uccidere due persone.

Sono, in particolare, i colleghi della giovane Carlotta Ruta, a “vantare” ciò che quest’ultima, qualche giorno fa, ha fatto mentre era a passeggio col padre, evitando una possibile tragedia. Centinaia di attestazioni.

“Oggi vi racconto la vicenda che ha visto come protagonisti la mia giovanissima collega Carlotta e suo papà Giorgio – scrive in un post Lisa – . Lei, che sta ancora frequentando il corso da allieva agente a Peschiera del Garda, è tornata in vacanza nella sua bella Sicilia. Mentre passeggiava con il papà, ufficiale della Polizia locale di Modica, ha sentito delle urla. Alcune persone stavano litigando e improvvisamente una di queste tira fuori un coltello e inizia a minacciare tutti. Basta uno sguardo a loro due per intendersi, come accade in una pattuglia. Papà Giorgio ha immobilizzato l’uomo, mentre la nostra Carlotta gli ha tolto il coltello in attesa dell’arrivo della Volante. Credo che Carlotta abbia già capito che la nostra divisa è cucita addosso e che non esistono vacanza o tempo libero di fronte alle emergenze”.

Carlotta Ruta qualcosa la scrive: “Papà spero di portare onore alla divisa come hai fatto e continui a fare tu”!

