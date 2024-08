Cooperative sociali a Modica. Nonostante i mancati emolumenti hanno prestato il loro servizio

“Poniamo l’attenzione sui dipendenti delle cooperative sociali che, durante il periodo estivo, hanno continuato a prestare il loro servizio con dedizione a favore dei soggetti più deboli, dichiara Graziana Stracquadanio, responsabile del dipartimento cooperative sociali, nonostante sia stato loro negato il diritto di ricevere una retribuzione regolare, come tutti gli altri lavoratori. Questi lavoratori, dimenticati persino durante il periodo di Ferragosto, attendono ancora, in alcuni casi, di percepire arretrati di due anni di stipendio. Nonostante ciò, hanno continuato a lavorare con professionalità, rimanendo inascoltati da parte di chi dovrebbe garantire loro dignità e rispetto sul posto di lavoro.”

“Questi lavoratori si trovano a dover affrontare la sfortuna di risiedere e operare in un territorio, continua Graziana Stracquadanio, quello di Modica, dove il Comune è in uno stato di dissesto finanziario annunciato. Un Comune che non riesce a garantire a questi lavoratori seri e dediti il diritto a una retribuzione regolare, mentre il Sindaco continua a vantarsi di rispettare il lavoro e i lavoratori.

Alla luce di quanto esposto, questa Organizzazione Sindacale intende, nei prossimi giorni, conclude Graziana Stracquadanio, intraprendere tutte le forme di lotta necessarie per assicurare che tale diritto venga rispettato. Tutti sono a conoscenza di quanto accade, ma nessuno sembra preoccuparsene più di tanto”.

