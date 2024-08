Il Barcellona di Flick sogna la Champions League

La nuova stagione della Liga è appena iniziata, e il Barcellona ha già lanciato un segnale forte ai suoi avversari, vincendo la prima partita contro il Valencia con un convincente 2-1. Questo risultato non è solo una buona partenza per i blaugrana, ma rappresenta anche l’inizio di un nuovo capitolo sotto la guida di Hans-Dieter Flick, il nuovo allenatore tedesco che ha preso il posto di Xavi.

Flick, noto per il suo successo al Bayern Monaco, è stato chiamato a Barcellona con un obiettivo chiaro: riportare il club ai vertici del calcio europeo. Dopo una stagione in cui il Barça ha chiuso al secondo posto in Liga, a dieci punti dal Real Madrid, e con soli quattro punti di vantaggio sul Girona, i tifosi si aspettano quella spinta in più che finora è mancata. Inoltre, l’eliminazione nei quarti di finale della Champions League per mano del PSG ha sottolineato la necessità di un cambio di passo.

Con l’arrivo di Flick, il Barcellona è pronto a voltare pagina e ad aprire un nuovo ciclo. Xavi, una leggenda del club, ha dato tutto per il suo amato Barça, ma la dirigenza ha deciso che era il momento di un cambiamento per tentare di riconquistare la gloria perduta. Il Barcellona non vince la Champions League dal lontano 2015, un’assenza dalle prime pagine europee che pesa su una delle squadre più titolate della storia e ha significativamente orientato anche le quote Champions degli ultimi anni.

Flick ha già iniziato a mettere il suo marchio sulla squadra, cambiando il modulo dal classico 4-3-3 a un più pragmatico 4-2-3-1. Questo sistema, che lo ha portato al successo in Germania, prevede due centrocampisti centrali che agiscono come playmaker e che garantiscono equilibrio tra difesa e attacco. De Jong e Gundogan sembrano destinati a essere i pilastri di questo nuovo approccio, con Pedri, Yamal e Fermin López pronti a dare supporto offensivo dietro l’inossidabile Robert Lewandowski.

Il vero banco di prova per Flick, comunque, sarà la Champions League. Il Barcellona ha faticato negli ultimi anni a trovare continuità nelle competizioni europee, ma l’obiettivo del club è chiaro: tornare a sollevare quella coppa che manca ormai da dieci anni. Per farlo, il Barça dovrà superare non solo i giganti europei come il Manchester City e il Bayern Monaco, ma anche dimostrare di essere una squadra compatta e resiliente.

Le difficoltà finanziarie del club, tuttavia, rappresentano un ostacolo di cui tener conto. Flick non potrà contare su investimenti massicci, ma dovrà fare affidamento su una rosa già forte e su giovani talenti come Gavi e Lamine Yamal. Inoltre, l’acquisto di Kimmich, richiesto dallo stesso Flick, potrebbe rafforzare ulteriormente il centrocampo, ma ciò richiederà probabilmente sacrifici in termini di cessioni.

Nonostante le sfide, l’ambizione del Barcellona rimane intatta. La vittoria contro il Valencia è solo l’inizio di una stagione che potrebbe riportare il club catalano ai vertici del calcio europeo.

Con una rosa che combina esperienza e gioventù, e con un allenatore che ha già dimostrato di saper vincere ai massimi livelli, il Barcellona può permettersi di sognare in grande. La strada verso la gloria sarà lunga e difficile, ma sotto la guida di Flick, i blaugrana sono determinati a scrivere un nuovo capitolo nella loro storia gloriosa.

