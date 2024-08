Modica, il trenino lillipuziano della disinformazione turistica

Sapevate che a Modica “sboccia il Fiume Irminio”, il Ponte “Guerrieri è stato realizzato dall’avvocato Guerrieri che collega il quartiere SordO al quartiere Dente” ed il piatto tipico modicano è la “scaccia ragusana, che si prepara soprattutto a Natale”?

Sono queste le informazioni che ricevono i tanti visitatori che, quotidianamente, scelgono uno dei trenini turistici che si muovono lungo le strade del centro storico di Modica: due iniziative private che, già da qualche anno, offrono ai visitatori un quadro delle bellezze modicane attraverso un’esperienza da “turismo fast food”, come accade in tantissime realtà turistiche in tutta Italia.

Un’esperienza che, per ovvie ragioni, in pochi modicani hanno vissuto. Tranne chi, invece, accompagna amici che, avendo pochi minuti a disposizione, desiderano velocemente dare un’immagine alle tanto decantate bellezze modicane.

Ed è cosi che, dopo aver fatto il biglietto dal giusto costo per l’esperienza che si è scelto, si parte da Piazza Matteotti con un sottofondo di tarantella, giusto per mantenere fede agli stereotipi sulla Sicilia.

Si percorre Corso Umberto sino a giungere in Piazza Monumento prima della sosta dinanzi alla traccia del livello dell’acqua raggiunta nell’alluvione del 26 settembre 1902. Ed è qui che si apprende che Modica è bagnata da due torrenti: il Pozzo dei Pruni e lo “Gianni Mauro”. Si pensa subito ad un ascolto travisato a causa dei rumori esterni.

È risalendo lungo Via Vittorio Veneto che, però, si torna a confidare nel proprio udito: “Alla vostra sinistra la famosa Stazione di Modica. Da qui sboccia il Fiume Irminio”. Ci si guarda un pò interdetti mettendo in dubbio le nozioni di geografia locale.

Si prosegue: “in alto notate il Ponte Guerrieri, realizzato nel 1967 dall’avvocato Emanuele Guerrieri. Collega il quartiere SordO al quartiere Dente”.

L’impeto è quello di bussare al conducente e far notare, con gentilezza, il refuso.

Ma l’animo gentile lascia spazio allo sconcerto quando, risalendo lungo Via Nuova Sant’Antonio, dagli altoparlanti si ascolta la descrizione del convento dei Padri Cappuccini, con il chiaro invito a notare “le statue in pietra dei Dodici Apostoli, sistemati a scacchiera”. Lo sguardo si posa sulla parte alta della facciata della chiesetta, incrociando lo sguardo della Madonna e di San Francesco, anche loro sconsolati.

L’orgoglio modicano viene, però, profondamente ferito quando si passa all’aspetto gastronomico: il dolce tipico modicano sono i “mustazzoli, a volte ricoperti da una glassa di cioccolato”, ma anche i ‘mpanatigghi di cui si racconta la nascita e si parla di “pesto di mandorle, cioccolato e carne di manzo”, per finire poi al piatto tipico modicano: la “scaccia ragusana, che si prepara soprattutto a Natale, mentre a Pasqua si lascia spazio alle ‘mpanate”.

Diventa rigenerante la sosta al Belvedere, ribattezzato “Pizzo-Belvedere”, nonostante questo sia in realtà distante in linea d’area qualche chilometro.

Nel tragitto di rientro verso Piazza Matteotti, che vede salutare anche le “l’area archeologica di Santa Lucia” e Palazzo Tommasi Rossi, si opta per spegnere ogni ricezione acustica e distrarsi a guardare le bellezze di una Modica che meriterebbe ben altre attenzioni anche da parte di chi affida a privati il delicato compito di illustrare, raccontare, spiegare e accompagnare visitatori e turisti.

Basterebbe anche una semplice verifica. O forse servirebbe, per un giorno, mettersi nei panni di chi arriva a Modica da turista. Ci si accorgerebbe di tante piccole accortezze necessarie, ma anche di un fascino di una città che, nonostante tutto, continua ad ammaliare.

Giorgio Caruso

