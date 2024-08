Giarratana. Numerose presenze alla secolare Fiera di San Bartolomeo

La secolare fiera di San Bartolomeo non ha tradito le attese. Lo testimonia l’elevato numero di presenze che sin dalle prime ore dell’alba, si è registrato in contrada Mandrevecchie. Numeri importanti che in qualche modo fanno proseguire la tendenza dello scorso anno e che mettono in rilievo come questo suggestivo evento sia molto apprezzato da più parti. L’appuntamento, inserito nel calendario della festa del patrono principale, è molto caratteristico e riesce a convogliare la presenza di visitatori e turisti provenienti dal circondario e, in alcuni casi, anche da fuori provincia. Stiamo parlando, d’altro canto, di un evento istituito con un regio decreto del Regno delle Due Sicilie agli inizi del XIX secolo, il più antico, di certo, tra quelli che si occupa di zootecnia in provincia di Ragusa in cui ogni attività è predisposta seguendo da vicino le indicazioni dei Servizi veterinari dell’Asp di Ragusa, con specifico riferimento alla movimentazione dei capi. Grande successo, inoltre, questa mattina, per gli spettacoli di cavalli danzanti, figure di alta scuola, caroselli di cavalieri e amazzoni caratterizzati da bellissime coreografie. L’iniziativa, come detto, ha riscosso consenso unanime da parte di tutti i presenti. Intanto, si pensa già all’appuntamento di domani, giovedì 22 agosto, giornata che sarà dedicata alla XXXVI edizione del Giarratanese nel mondo. Alle 10 è in programma la celebrazione eucaristica nella casa di riposo. Alle 18,15 la recita del Rosario e le litanie a San Bartolomeo apostolo. Alle 19 la santa messa. Alle 21,30, in piazza San Bartolomeo, concerto del corpo bandistico “Vincenzo Bellini” Città di Giarratana diretto dal maestro Francesco Fatuzzo.

