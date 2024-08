Basket. La Virtus Ragusa al lavoro, Franco Gaetano nuovo capitano

I tre nuovi innesti seduti fianco a fianco, come al primo giorno di scuola. Il resto della squadra diviso tra le prime file della Tribuna “A” del PalaPadua, dove ieri ha avuto inizio – ufficialmente – la nuova stagione della Virtus Ragusa di basket. Nel corso del primo faccia a faccia stagionale fra atleti e staff, i riflettori sono puntati su Hugo Erkmaa e l’inseparabile cappellino; Nicolò Bertocco (che ritrova Franco Del Moro dopo l’esperienza a Matera) ha lo sguardo curioso di chi vuole apprendere in fretta; Mirko Gloria, che questo ambiente l’ha già conosciuto da avversario, è atteso da un campionato dove servirà “sgomitare” più che in passato. Riempirà l’area, fra gli altri, con Franco Gaetano, che lo spogliatoio ha scelto come proprio condottiero. Il primo capitano dopo Sorrentino. “Per me è un grandissimo onore, non potrei essere più felice. Mi ha chiamato Andrea mentre eravamo in spogliatoio, sono davvero orgoglioso”.

E’ rimasta una buona ossatura, come eredità della scorsa stagione: Gaetano, Simon, Vavoli, Ianelli, Calvi, Piscetta e i tanti giovani (Tumino e Mirabella in testa). Gli atleti, dopo aver svolto le visite mediche, sono stati introdotti dal direttore sportivo, Alessandro Vicari, al resto della compagine societaria. Di cui fa parte anche Claudio Scribano, responsabile dello staff medico e fisioterapico. Prendono la parola la presidente Sabrina Sabbatini e il general manager Franco Del Moro, che ha già guidato la Vuelle Pesaro fino alla cavalcata in semifinale scudetto contro Milano, nel 2012. Entrambi ribadiscono i valori più autentici di casa Virtus: “Siamo una famiglia, e in famiglia ci si parla. Anche quando le cose non dovessero funzionare”. “Arriveranno momenti difficili, sconfitte brucianti, cali di forma – spiega Del Moro – Ma è in quel momento che si vede il valore di una squadra. Nessuno va lasciato indietro, dobbiamo supportarci a vicenda”.

Una rapida carrellata di volti, foto di gruppo e – da questa mattina – prime sedute fra palestra e campo. La squadra si allenerà intensamente fino a sabato mattina, poi godrà di un giorno e mezzo di riposo. Ragusa sosterrà la prima amichevole stagionale il 31 agosto al PalaPadua contro la Siaz Piazza Armerina (B Interregionale), a ruota la sfida contro Capo d’Orlando per il Trofeo delle Miniere. “Finalmente si comincia a lavorare, non vediamo l’ora di conoscere i nuovi e poterli inserire – dice coach Gianni Recupido -. Dovremo cambiare il ritmo degli allenamenti per essere adeguati agli standard della B nazionale. Ho grande fiducia sia nei ragazzi che abbiamo tenuto, sia nei nuovi innesti. Come lo scorso anno, la nostra dovrà essere una squadra da combattimento, con un sistema cui aggrapparsi nei momenti importanti, e in cui tutti saranno coinvolti e potranno diventare protagonisti”.

