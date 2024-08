A chi dà fastidio il successo di Sinner?…l’opinione di Rita Faletti

In un paese come l’Italia l’eleganza discreta dei modi e la correttezza nel comportamento sono uno spreco, non sono compresi o vengono scambiati per qualcos’altro, più affine all’indole e alla mentalità del Belpaese. La dice lunga il fatto che sia il calcio lo sport nazionale più seguito e amato, e i calciatori, di tutti gli atleti, quelli che esteticamente fanno pensare di più a selvaggi, con taglio di capelli e colorazioni improbabili e tegumento vastamente tatuato. Regole poco chiare e interpretabili, nel gioco del calcio l’educazione sportiva non è richiesta, ragion per cui una partita è un’autentica guerra senza esclusione di colpi contro l’avversario, guerra che si replica tra tifosi sfegatati. Altra cosa è il tennis, sport individuale, duro, da seguire in silenzio e con il fiato sospeso perché fino all’ultima palla non puoi dire che il tuo beniamino ha vinto. Qualche intemperanza, qualche scatto di nervi, qualche richiesta dell’hawk-eye, ma niente di più per il professionista di una disciplina massacrante che mette alla prova la resistenza fisica e nervosa. Sopra le righe, ma neanche troppo, il campione dei campioni, Novak Djokovic, forza mentale e carattere risoluto, che agli spettatori che lo avevano fischiato a Wimbledon ha augurato “A tutti i buuuu una buuuuona notte!” Riservato ma disponibile, impeccabile in campo, controllato persino quando a Montecarlo la giudice arbitro non ha chiamato fuori la palla di Tsitsipas, aprendo così la strada della vittoria al greco, Jannik Sinner, oggi numero uno del tennis mondiale, è un modello di civiltà e fair play, frutto di una buona educazione familiare e di autocontrollo, dote rarissima nella società di oggi che trasuda cafonaggine e prepotenza. Eppure, anche un atleta inattaccabile come Sinner, o forse proprio a causa della sua inattaccabilità, suscita sentimenti di ostilità e critiche. Già, perché, essendo nato a San Candido e avendo la residenza a Montecarlo dove vive e paga le tasse, qualcuno gli ha fatto notare che potrebbe trasferirsi in Italia dove contribuirebbe alla scuola, alla sicurezza e alla sanità. Con la solita naturalezza, il tennista ha ignorato la provocazione sempliciotta e ha risposto che a Montecarlo si sente a casa, può allenarsi con tanti giocatori, le strutture sono perfette, e può andare al supermercato con zero problemi. Chi rimarrebbe in Italia potendo vivere, e meglio, a Montecarlo? Ieri è uscita un’altra notizia: l’International Tennis Integrity Agency (ITIA) ha comunicato che il test antidoping su Sinner, effettuato in aprile in occasione del torneo di Indian Wells in California, è risultato positivo. La contaminazione, involontaria, è avvenuta tramite il trattamento ricevuto dal suo fisioterapista. Meno di un miliardesimo di grammo di Clostebol, cioè niente. Innocente, ma penalizzato: Sinner dovrà restituire il premio in denaro e i punti in classifica, 400. Il caso però potrebbe non essere chiuso perché WADA e NADO Italia, tribunale indipendente, potrebbe fare ricorso fino al 6 settembre al Tas (Tribunale Arbitrale dello Sport). C’è chi vorrebbe la condanna del tennista azzurro, come Kyrgios e Shapovalov, definiti dal presidente federale Binaghi, “due cretini e frustrati che avevano più mezzi tecnici di Sinner a disposizione per diventare numeri uno al mondo e invece hanno fallito miseramente. Essendo dei frustrati, è normale che facciano commenti velenosi. Sarebbe stata cosa ben diversa sentire gli stessi commenti da parte di Nadal o Djokovic, gente di spessore umano differente”.

