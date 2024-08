Scicli. Ancora furti, Confcommercio chiede soluzioni che soddisfino le parti

“La soglia di guardia, a Scicli, per quanto concerne la questione sicurezza nei confronti degli esercizi commerciali, è stata superata già da un pezzo. Lo testimoniano anche gli ultimi episodi. Apprezziamo l’attenzione profusa dal sindaco e dall’Amministrazione comunale sul delicato argomento. Ma riteniamo che occorra fare qualcosa di più”. E’ Daniele Russino, presidente sezionale Confcommercio Scicli, a ritornare sul tema dopo avere preso atto del crescente stato di ansia che interessa da vicino alcuni operatori economici, in centro così come in periferia. “Ovviamente – continua Russino – esprimiamo la nostra solidarietà a chi ha subito azioni deleterie da parte di esponenti della microcriminalità che non sappiamo se sia locale o d’esportazione. Poco importa, perché il problema resta. Ecco perché ci uniamo al coro di chi sollecita interventi di monitoraggio più attenti per fare in modo che l’attenzione non cali su chi mette in gioco i propri investimenti e deve fare i conti anche con questi problemi non da poco e con tutte le ripercussioni di carattere finanziario che ciò comporta”. Il presidente Russino ha partecipato nei giorni scorsi alla seduta aperta del Consiglio comunale sul tema. Assieme al presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, interesserà della questione il prefetto di Ragusa affinché sulla vicenda possano essere puntati i doverosi riflettori da parte delle forze dell’ordine sul cui lavoro non si discute alla luce dell’impegno profuso. “E, però – conclude Russino – qualcosa bisognerà fare per individuare una soluzione che soddisfi tutte le parti in causa”.

