UNESCO. Allerta oceani: deterioramento accelerato a partire dal 2003

foto: Giannino Ruzza (Oceano Atlantico)

(gr) L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura ha avvertito che gli oceani hanno raddoppiato il loro riscaldamento negli ultimi 20 anni, dal 2003 al 2023. Allo stesso modo, l’innalzamento del livello del mare è raddoppiato negli ultimi 30 anni, raggiungendo i nove centimetri. Per questo motivo, l’Unesco chiede ai paesi membri di agire per ripristinare le foreste marine e normalizzare le aree marine protette, che sono importanti riserve di biodiversità. Parimenti, l’organizzazione sollecita l’applicazione dell’Accordo di Parigi, che mira a limitare il riscaldamento globale al di sotto dei due gradi Celsius, preferibilmente a 1,5 rispetto ai livelli preindustriali. D’altra parte, l’organizzazione internazionale avverte anche che le alte temperature negli oceani minacciano anche la biodiversità marina, a cui si aggiunge l’aumento della plastica, la crescita della popolazione mondiale e l’acidificazione che provoca l’assorbimento del 30 per cento delle emissioni di combustibili fossili. “L’acidificazione degli oceani minaccia gli organismi marini e i servizi ecosistemici, compresa la sicurezza alimentare, riducendo la biodiversità, degradando gli habitat e mettendo in pericolo la pesca e l’acquacoltura”, avverte l’agenzia. Per contrastare la situazione, gli scienziati propongono di pianificare lo spazio marino per gestire le attività umane in modo più sostenibile.

Salva