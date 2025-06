Pozzallo, Fratelli d’Italia taccia il sindaco: “Persiste nella menzogna”

Pozzallo – Il circolo di Pozzallo di Fratelli d’Italia (FDI) ha rilasciato una dura nota stampa, accusando il Sindaco Ammatuna di persistere nella “menzogna” e di mancanza di trasparenza nella gestione amministrativa della città. La nota, dai toni estremamente critici, punta il dito contro quella che viene definita una “amministrazione fallimentare” e chiede le dimissioni del primo cittadino.

Secondo FDI, il Sindaco Ammatuna starebbe “cavalcando la menzogna per coprire la mancanza di trasparenza dei suoi atti” e la “mancanza della maggioranza in seno al consiglio comunale”, citando anche una presunta “fuga dei suoi consiglieri che non lo sopportano più”. Il partito accusa il Sindaco di “somministrare quotidianamente falsità spudorate” e di “minacciare i consiglieri che non votano gli atti illegittimi che lui propone”.

Nel comunicato vengono sollevate diverse critiche specifiche. Tra queste, si menzionano presunte condanne della Corte dei Conti a risarcire il Comune, un’elevata “fuga di 18 segretari comunali in 7 anni” e numerosi contenziosi. FDI evidenzia inoltre diversi lavori pubblici interrotti o in stato di abbandono, come l’ex mercato e la sede dell’Ufficio Collocamento, Palazzo Musso, Villa Tedeschi, la rete fognaria e i lavori alla scuola Raganzino.

Il circolo di FDI denuncia anche la presunta mancata risposta a interrogazioni presentate dai consiglieri di opposizione, sottolineando il “diritto dei cittadini di conoscere il motivo dei suoi totali silenzi”. Si afferma che i consiglieri di opposizione starebbero “impedendo che [il Sindaco] compia atti illegittimi”, pur venendo “fatti paravento per giustificare i suoi fallimenti”.

Un punto centrale della critica riguarda la questione del Lungomare Raganzino. FDI smentisce categoricamente l’affermazione del Sindaco secondo cui il finanziamento sarebbe stato perso per colpa dell’opposizione. Il partito sostiene che “la comunicazione del finanziamento è arrivata pochi giorni fa” e che l’opposizione aveva solo “evitato l’ennesimo atto illegittimo di una gara avviata senza i crismi della legalità”. Secondo FDI, i fatti “inchiodano il sindaco, rivelano che lui mente di continuo”, poiché la comunicazione del finanziamento sarebbe giunta al protocollo del Comune dalla Regione “dopo che lui aveva indetto una gara-burla senza presupposti giuridici”.

Infine, FDI critica aspramente le dichiarazioni e interviste del Sindaco, bollandole come “sempre false”. Come esempio, viene citata l’affermazione che le tasse comunali sarebbero aumentate per i finanziamenti ai disabili, mentre secondo il partito i servizi sociali nel comune sarebbero “scomparsi del tutto”.

La nota si conclude con una perentoria richiesta di dimissioni del Sindaco Ammatuna, sostenendo che “non ha la maggioranza” e che dovrebbe “ringraziare mille volte i consiglieri che gli impediscono di continuare a produrre atti illegittimi”.

