La sciclitana Giannone premiata a Noto per “Balucu”

Martina Giannone, giovane sciclitana, è stata premiata al N.I.F.F., Noto International Film Festival, per il miglior cortometraggio. Il Festival è dedicato ad opere realizzate in qualsiasi formato ed aperta a tutti gli autori italiani e stranieri.

La giuria tecnica nominata dagli organizzatori della Magnetic Film Production, ha assegnato il primo premio al cortometraggio di Martina Giannone, intitolato “Balucu, gli occhi della mia terra” interamente realizzato a Scicli, in occasione della Festa di San Giuseppe e della tradizionale cavalcata che rievoca la fuga dalla Sacra Famiglia in Egitto.

La premiazione nel Teatro Comunale di Noto “Tina Di Lorenzo”.

