L’italo-argentino Nicolas D’Arrigo torna all’Olympia Basket Comiso

L’Olympia Basket Comiso ha ingaggiato per la stagione sportiva 2024/25 il giocatore italo-argentino Nicolas D’Arrigo, classe 1993 , altezza 1,98 cm, ruolo play/guardia. Per il giocatore, che arriverà a Comiso in questi giorni, si tratta di un gradito ritorno visto che ha giocato con la maglia dell’Olympia nella stagione sportiva 2021/22 mettendo in mostra le sue doti atletiche e tattiche.

D’Arrigo è un giocatore di grande esperienza con un trascorso in numerosi club di serie B e di serie C Gold. La sua qualità principale è quella della visione di gioco finalizzata a coinvolgere il più possibile i compagni di squadra cercando di metterli nelle condizioni di arrivare bene a canestro.

“Con l’innesto di Nicolas, l’arrivo di Mattia Stanzione ed Hernan Sindoni e le conferme del capitano Iurato, Turner e Salafia – afferma il Direttore Sportivo Giovanni Pace – possiamo dire di avere costruito una solida base al roster della prossima stagione”.

Comiso, 19 Agosto 2024

