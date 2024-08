Monterosso Almo. Minoranza Consiliare si rivolge al Prefetto per mancanza ambulanza

Sulla prolungata assenza dell’ambulanza nel presidio di Monterosso da ben due settimane i consiglieri di minoranza hanno diramato in questi minuti un documento che qui viene riportato:

“ Inizialmente era solo Monterosso ad essere privata di ambulanza per sopperire a guasti di mezzi che si accumulano nel territorio. Da ieri anche Giarratana è senza ambulanza. Ma tutto tace.

E nel frattempo ci ritroviamo isolati, scoperti, privati di un servizio sanitario di emergenza. In questi giorni si sono verificate situazioni che hanno richiesto l’intervento di ambulanze dei comuni limitrofi. Ma adesso con tale disservizio si rischia di mettere a rischio davvero la salute dei cittadini. E se per qualcuno questo è un disagio da poco, per noi consiglieri di minoranza è una questione prioritaria. I consiglieri comunali di minoranza chiedono l’intervento della Sua Eccellenza il Prefetto , considerando l’assenza dell’amministrazione comunale di Monterosso…”

