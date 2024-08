Ispica. 2.700.000 euro per la Via di Fuga Sud

Con delibera della Giunta Regionale è stata operata la rimodulazione del Piano delle Vie di Emergenza tra cui è compreso l’intervento denominato “Completamento via di fuga sud”, a Ispica.

A tale intervento è stata destinata l’importante somma complessiva di € 2.700.000,00.

Il Governo Regionale ha aggiunto, al primo stanziamento di 1.200.000, la somma di ulteriori 1.500.000 che serviranno a completare l’intervento con un secondo lotto funzionale.

Con la determina Dirigenziale n. 59 del 25/07/2024 il Direttore Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile Ing. Salvo Cocina ha già avviato l’iter per la predisposizione del progetto.

“Si tratta – dichiara l’Assessore alla Protezione Civile Massimo Dibenedetto – di un intervento su un’arteria fondamentale che, in momenti di emergenza, darà sfogo alla circolazione, mentre nei “momenti di pace” rappresenta un’arteria vitale sia per l’economia delle nostre aziende; sia valvola di sfogo per decongestionare il traffico sulla fascia costiera nel periodo di alta affluenza turistica; sia per permettere un celere arrivo de mezzi di soccorso come ambulanze o vigli del fuoco.”

“L’intervento, sul quale assieme al Sindaco Leontini ho lavorato sin dal primo giorno della mia nomina quale esperto in materia di PC, riguarda la strada chiusa al traffico da molti anni e che segue parallelamente il Canale Circondariale, dal Ristorante La Tegola fino all’intersezione Ispica-Pachino. Ne avremo contezza in fase di stesura del progetto esecutivo.”

“Ringraziamo il Governo Schifani e il Dipartimento di Protezione Civile nella persona del Direttore Generale Ing. Salvo Cocina – afferma il Sindaco Innocenzo Leontini – per l’attenzione prestata al territorio ispicese che per estensione e vulnerabilità ha ancora molto da chiedere.”

Questa strada interseca l’intervento riguardante il nuovo Ponte Muni. Speriamo che anche questa opera inizi quanto prima.

