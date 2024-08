Ciclismo. Il ragusano Damiano Caruso correrà La Vuelta

Domani a Lisbona, il ciclista ragusano Damiano Caruso prenderà il via al suo ventesimo grande giro, nel caso “La Vuelta”. Sette partecipazioni al Giro d’Italia, secondo, quarto e ottavo come migliori piazzamenti, sette partecipazioni al Tour de France, decimo e undicesimo come migliori piazzamenti, cinque partecipazioni alla Vuelta, nono come migliore piazzamento. Una tappa vinta al Giro, due cronosquadre al Tour e due alla Vuelta, una individuale e una cronosquadre. Domani sarà la sesta partecipazione alla corsa spagnola.

