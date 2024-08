Uici Ragusa in Calabria per il progetto Irifor

“Abbiamo trascorso tre giorni tra spensieratezza e un misto di mille emozioni. Il tutto tra la voglia di superare le nostre paure, di autospronarci e spronare gli altri, con la voglia di dire “ce la posso fare” e la voglia di non arrendersi”. Così i componenti del gruppo dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Ragusa che ha partecipato al progetto “Irifor: gesti 2024” nella magica cornice della Calabria, tra il mito di Scilla e Cariddi e la maestosità dei Bronzi di Riace, passeggiando al tramonto sul lungomare di Reggio Calabria e pedalando sul risciò. “Ma non solo – dicono i componenti del gruppo Uici Ragusa – abbiamo trascorso una giornata all’interno dell’AsproPark, immersi nella natura, tra percorsi acrobatici, camminate tra i sentieri e accarezzando con dolcezza numerosi animali. A questo proposito, volevamo ringraziare tutto lo staff dell’AsproPark, per la loro cordialità e accoglienza, in particolare il presidente Giuseppe Polimeni, per la sua immensa disponibilità e gentilezza, e per la cura dei dettagli; e Giuseppe Novella, che ci ha seguito durante i percorsi acrobatici, infondendoci tanta fiducia e spiegandoci tutto con chiarezza e un pizzico di ironia, rendendo l’esperienza più piacevole e divertente”.

Infine, il gruppo è transitato anche per Aci Castello e Aci Trezza, ammirando la bellezza dei paesaggi marini, con i loro profumi e colori e i suggestivi faraglioni. Il riassunto? Tanta voglia di vivere e di superare i propri limiti. “Grazie ai ragazzi che hanno partecipato a quest’esperienza – chiarisce il presidente Uici Ragusa, Salvatore Albani – e allo staff che li ha seguiti in questi tre giorni. E’ stata una esperienza interessante che, di sicuro, è da ripetere”.

Salva