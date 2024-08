Tornano a Marina di Acate le Olimpiadi dell’Avis

Dopo il grande successo dello scorso anno e a grande richiesta tornano le “Avisiadi” a Marina di Acate. Domenica 18 Agosto si terrà infatti la seconda edizione delle “Avisiadi” (le Olimpiadi dell’Avis) acatesi, un evento dedicato al divertimento e alla promozione della cultura della donazione del sangue. L’iniziativa, promossa e organizzata dalla locale sezione Avis con il patrocinio del Comune di Acate, è un passo significativo verso la diffusione della consapevolezza sull’importanza della donazione del sangue per la salute e il benessere della comunità acatese. La giornata delle “Avisiadi” rappresenterà, anche questa volta, un’occasione importante per coinvolgere attivamente i cittadini in varie attività ludiche e sportive con l’obiettivo di diffondere la cultura della solidarietà e della generosità.

L’evento, che avrà inizio alle ore 16:30, si svolgerà presso il lungomare di Marina di Acate e vedrà la partecipazione di numerose associazioni locali, sponsor e volontari che si sono uniti alla causa per rendere anche questa seconda edizione indimenticabile. Saranno organizzati giochi e competizioni adatti a tutte le età, mirati a coinvolgere e divertire grandi e piccini.

“Con estremo piacere e soddisfazione – dichiara la presidente Pina Angirillo – annunciamo la seconda edizione delle Avisiadi a Marina di Acate dopo il successo dell’anno scorso. Un evento che rappresenta un’opportunità eccezionale per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della donazione del sangue e per rafforzare i legami solidali tra i membri della nostra comunità. I numeri anche quest’anno confermano la crescita della sezione Avis di Acate – aggiunge la presidente Angirillo – e rappresentano il risultato dell’impegno costante e della dedizione dei nostri donatori e volontari, che continuano sempre di più a dimostrare una generosità senza pari. L’AVIS di Acate si conferma una forza trainante nella promozione della cultura della donazione del sangue a livello provinciale. Esprimiamo ancora una volta la nostra profonda gratitudine a tutti i donatori, ai volontari e agli sponsor che hanno sostenuto per il secondo anno consecutivo l’iniziativa e reso possibile l’organizzazione dell’evento. La seconda edizione delle Avisiadi acatesi – conclude la presidente Angirillo – è sicuramente un’occasione ideale per celebrare insieme questo successo e per continuare a promuovere la cultura della donazione del sangue nel nostro territorio. Invitiamo quindi tutti i cittadini a partecipare a questa festa del divertimento e della solidarietà, perché insieme possiamo fare la differenza e continuare a salvare vite umane”.

