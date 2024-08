Basket. Nuovo ingaggio in casa Olympia Comiso, arriva Stanzione

L’Olympia Basket Comiso annuncia di avere perfezionato l’ingaggio per la stagione 2024/25 di Mattia Stanzione, giocatore originario di Latina.

Classe 2005, ala piccola e grande, 194 centimetri di altezza, Stanzione è un giocatore molto fisico e duttile. Può ricoprire più ruoli, è un ottimo difensore e si muove molto bene nel gioco senza palla.

Ha iniziato la sua esperienza cestistica ufficialmente nelle giovanili dell’Olimpia Milano nella stagione 2019/20 giocando nelle squadre Under 15 e 16 per poi approdare alle giovanili del Latina.

Nel 2022 l’esordio in prima squadra, nel campionato di Serie C Gold, con l’Orange1 Bassano in provincia di Vicenza. Nella stagione 2023/24 il passaggio alla Virtus Pomezia dove ha disputato il campionato in Serie C. Adesso Mattia è pronto ad iniziare la sua prima avventura in terra siciliana, a Comiso, con i colori biancazzurri.

“Mattia Stanzione – afferma il Direttore Sportivo Giovanni Pace – è una scommessa per l’Olympia e ci si auspica possa dare un contributo importante. Il suo innesto rappresenta certamente un punto di forza in un roster che si prospetta molto competitivo e che punta ad un campionato di vertice”.

Salva