Un giovane di origini rosolinesi, Federico Corrado Modica, 16 anni, è deceduto in conseguenza di un incidente stradale avvenuto a Largentière, piccolo Comune al sud della Francia.

Il minore, lo scorso 7 agosto, a bordo della sua moto, per cause che sono al vaglio della gendarmerie francese, si è scontrato con un mezzo pesante che stava svoltando a destra in un incrocio. L’impatto è stato inevitabile. Il giovane, purtroppo, è deceduto sul colpo.

