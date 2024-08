il 13 agosto la musica italiana arriva a Marina di Modica

Martedì 13 agosto torna l’appuntamento con la #NotteTuttaItaliana, questa volta nella splendida cornice di piazza Mediterraneo a Marina di Modica. Tornano nuovamente i giovani e le loro famiglie, perché ritorna il divertimento, torna il tanto atteso spazio dedicato alla musica italiana, arriva Italia ’90, capitanata dal Dj Peppe Maugeri e the Voice Seba Fazzina, Saranno brividi forti per tutti quelli che vogliono rivivere la musica degli anni 90. Piazza Mediterraneo, Marina di Modica ”Music Summer Italia ’90″. Le più belle canzoni della musica italiana degli anni ’90 , per conquistare i cuori di ognuno di voi. Inizio ore 23.00, naturalmente ingresso libero per dar modo a tutti di partecipare e di vivere un’estate all’insegna della musica tutta italiana

