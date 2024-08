Cane aggredisce una donna che faceva footing a Modica Alta

Un cane al guinzaglio ha aggredito una donna che stava facendo footing per le strade di Modica Alta. E’ accaduto nella zona Pizzo, intorno alle 19 di giovedì scorso. L’animale in un primo momento ha solo avvicinato la malcapitata, quasi a manifestare voglia di giocare, poi è diventato aggressivo, tant’è che la proprietaria ha avuto difficoltà a tenerlo al guinzaglio. Il cane l’ha morsa prima nella parte anteriore della gamba sinistra, poi lateralmente, e l’ha graffiata. La poveretta ha tentato di allontanarsi ma è stata inseguita e morsa ancora, stavolta al gluteo, senza che la proprietaria riuscisse a trattenerlo. A questo punto la vittima si è rifugiata in un bar, dove è stata momentaneamente medicata. Poi è stata trasportata al pronto soccorso dalla stessa proprietaria dell’animale che, però, l’ha lasciata davanti al nosocomio e si è allontanata. E’ stata presentata denuncia.

“Voglio mandare questo messaggio – spiega la 45enne – affinchè i proprietari di cani siano vigili e consapevoli della pericolosità degli animali. Io amo i cani, ma capisco che è necessaria attenzione. Quando è accaduta l’aggressione, c’erano parecchi turisti ed anche bambini”.

Salva