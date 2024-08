Vittoria. Arrestato giovane destinatario della misura cautelare dei domiciliari

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, nei giorni scorsi, il personale della Polizia di Stato, in servizio presso il Commissariato di P.S. di Vittoria ha dato esecuzione all’ordinanza di esecuzione di misura cautelare personale degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P., presso il Tribunale di Ragusa, nei confronti di un giovane di anni 21, incensurato, per furto, ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

Le indagini sono iniziate a seguito di una serie di denunce di furto, presentate dalle vittime, presso gli uffici del Commissariato di P.S. di Vittoria.

Nel dettaglio l’attività investigativa svolta anche dal personale della Polizia Scientifica, ha consentito di accertare che il ventunenne, con le medesime condotte, in un arco temporale limitato, si è reso responsabile di undici furti aggravati.

Espletate le formalità di rito l’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione e sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

