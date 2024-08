Ordinanza San Lorenzo e Ferragosto nel litorale di Scicli

Il sindaco di Scicli ha emanato una ordinanza per il decoro urbano nelle notti del 10 agosto, San Lorenzo e ferragosto.

È fatto divieto dalle ore 08,00 del 10 agosto alle ore 06,00 dell’11 agosto 2024 e dalle ore 08,00 del 14 agosto alle ore 06,00 del 15 agosto di detenzione, a qualsiasi titolo, ed il trasporto, con qualsiasi mezzo, di legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa servire all’accensione di fuochi sulle spiagge dei litorali di Scicli, ovvero in prossimità delle aree pubbliche e demaniali marittime.

Sono vietati, sempre dalle ore 08,00 del 10 agosto alle ore 06,00 dell’11 agosto 2024 e dalle ore 08,00 del 14 agosto alle ore 06,00 del 15 agosto:

1. la detenzione, a qualsiasi titolo, ed il trasporto, con qualsiasi mezzo sulla spiaggia, ovvero in prossimità di aree demaniali marittime, di bottiglie e/o recipienti di qualsiasi tipo, contenenti sostanze alcoliche e/o superalcoliche, fatta eccezione per l’attività di vendita e somministrazione dei pubblici esercizi;

2. È fatto divieto il consumo sulle spiagge, ovvero in prossimità di aree demaniali marittime di bibite o alcolici in bottiglie e bicchieri di vetro, nonché in lattine, acquistati o a qualsiasi titolo acquisiti altrove;

3. È fatto divieto sulle spiagge, ovvero in prossimità di aree demaniali marittime, da parte di tutti i consumatori, il deposito, l’abbandono e la dispersione sul suolo pubblico di lattine, bottiglie di vetro, bicchieri di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale;

4. il trasporto, allocazione e uso, a qualsiasi titolo, di tende e apparecchiature per il campeggio la sosta, il pernottamento e il bivacco;

5. il trasporto e detenzione di oggetti contundenti di vario tipo e/o atti ad offendere incolumità fisica.

La sanzione amministrativa prevista per i trasgressori è fino a 500 euro.

