L’accoglienza dell’ospite: i gadget per fidelizzare il cliente

Qualunque proprietario di alberghi ed hotel sa fin troppo bene come l’accoglienza dei clienti al loro arrivo, sia un passaggio fondamentale per avere successo in questo settore. Il primo impatto che un consumatore ha con una struttura ricettiva è fondamentale per gettare le basi per un vero rapporto di fidelizzazione. Per questo, sempre più albergatori si stanno dotando di soluzioni tecnologiche innovative, per regalare ai propri ospiti, la miglior esperienza possibile al loro arrivo.

Tutte le operazioni da svolgere al front desk ad esempio, stanno venendo gradualmente automatizzate per poter accogliere con la giusta calma e cura i clienti, evitando code in reception. Il check in sul web è sempre più utilizzato proprio per questo motivo. La scelta del personale in questo senso è essenziale al successo del business. Il personale addetto deve infatti essere in grado di far sentire subito a proprio agio il nuovo ospite, assistendolo nei primi servizi con calma e serenità di cui ha bisogno.

Qualunque stella poi vanti l’albergo, anche il modo in cui si presenta esteticamente la hall dell’hotel ha un ruolo fondamentale nel far sentire subito il cliente a suo agio. Inoltre è consigliabile riempire la camera, con tanti piccoli oggetti e gadget personalizzati con il logo dell’azienda, in modo da far percepire subito che si trova in una realtà importante in cui nessun dettaglio viene trascurato. Tra i tanti gadget che esistono, le penne personalizzate da lasciare a disposizione dei clienti sulla scrivania o sul comodino sono un obbligo in tal senso. E per questo ci sono sempre più aziende, come ad esempio Gedshop, che si occupano di fornire questo servizio.

Hotel, i gadget di benvenuto

Per quanto invece riguarda il kit di benvenuto, anche in questo caso è fondamentale assemblarli con accuratezza. L’obiettivo infatti è far capire al consumatore che vi è stata la massima attenzione nei suoi confronti nel fornirgli gratuitamente alcuni accessori che possono agevolarlo a godersi il suo soggiorno.

In genere il welcome kit si compone di blocchi note, penne, portachiavi e un biglietto di benvenuto. Non mancano però le strutture ricettive che vogliono differenziarsi dalla concorrenza e scelgono dei gadget abbastanza inusuali con cui accogliere gli ospiti.

Gadget Hotel, il packaging è fondamentale

I capi di abbigliamenti infatti possono essere un esempio. Non sono molti gli alberghi che regalano ai loro ospiti magliette, cappelli e shirt quando arrivano nella struttura, ma proprio per questo, si tratta spesso di una scelta di marketing vincente. L’ospite infatti si trova di fronte un dono che non ha mai ricevuto dagli altri competitors, e lo assocerà in molti casi a una maggiore attenzione che gli viene riservata.

Qualunque sia il gadget scelto, il packaging con cui hotel e alberghi rivestono i regali da fare ai loro ospiti al loro arrivo, ha un ruolo essenziale nel marketing. I consumatori valutano spesso proprio da questi particolari la qualità della struttura che li ospita, e per questo l’attenzione all’aspetto grafico deve essere sempre massima.

