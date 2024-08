GESCO Modica. D’Antona non vede corretto un incarico esterno

“Cosa sta succedendo nella società Gesco, società interamente partecipata dal Comune, che ha avuto affidati i servizi e trasferito il personale della Servizi per Modica? Lo chiede Vito D’Antona di Sinistra Italiana giacché in questi giorni sarebbe stato affidato un incarico esterno per una collaborazione attinente le attività della società.

“Se ciò dovesse corrispondere al vero – dice l’esponente politico modicano -, chiediamo che la decisione venga revocata, poiché riteniamo, in primo luogo, che tali attività si trovano già in capo all’amministratore della società; in secondo luogo, ricordiamo che il Comune si trova a dovere ottemperare alla rigide prescrizioni del piano di riequilibrio, come approvato dalla Corte dei Conti, che impone un percorso di contenimento della spesa anche per le partecipate ed, infine, in quanto società a totale partecipazione pubblica, ha l’obbligo di prevedere, per l’affidamento di eventuali incarichi solide motivazioni ed una rigorosa procedura di selezione ad evidenza pubblica.

Sarebbe, inoltre, grave che si possa pensare ad ulteriori spese per personale quando i dipendenti vantano ancora un credito dovuto a dieci mensilità non ancora pagate.

Spetta all’Amministrazione Comunale, in forza del fatto che in quanto il Comune è unico socio, al fine di garantire la trasparenza degli atti, fornire le dovute risposte”.

