Incarico consulenza e/o collaborazione alla Gesco. Interrogazione di Spadaro

Continua con le interrogazioni al Sindaco il consigliere comunale Comunale, Giovanni Spadaro. L’ultima in ordine di presentazioni, riguarda notizie di un non meglio precisato incarico di consulenza presso la nuova società partecipata GESCO. Come è noto – scrive Spadaro – detta società nasce per assorbire il personale della ex SPM (società con diversi milioni di euro di debiti) e provare a garantire allo stesso un minimo di continuità lavorativa e, soprattutto, retributiva. Il consigliere del PD chiede nella sua interrogazione di conoscere: Se risulta a vero la notizia di questo incarico di consulenza e/o collaborazione;

 Quale iter amministrativo è stato eseguito per il conferimento di detto incarico, quali le ragioni che ne stanno a fondamento, i titoli di idoneità posseduti dall’incaricato e le norme applicate;

 Quale compenso è stato riconosciuto a questo nuovo consulente;

 A quanto ammonta il compenso per l’amministratore della GESCO e in quale determina dell’Amministrazione viene stabilito l’importo di detto compenso. Mi preme ricordare – continua Spadaro – che è a dir poco paradossale che una nuova società che ha assorbito i lavoratori che non percepiscono circa 11 mensilità, oltre gli oneri accessori, ritenga opportuno dare un incarico a titolo oneroso ad una persona esterna ancor prima di aver sanato le pendenze retributive. Pertanto invito il Sindaco, per il rispetto dei lavoratori che ancora attendono il pagamento delle loro retribuzioni e per non incorrere in un danno erariale nei confronti del Comune, di procedere all’immediata revoca dell’incarico.

