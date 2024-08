Ragusa Calcio presenta lo staff tecnico di supporto a mister Erra

Ecco quali sono le figure dello staff tecnico che supporteranno il lavoro del mister del Ragusa calcio Alessandro Erra. A cominciare dal viceallenatore, Giovanni Abate, che, negli ultimi cinque anni, tra Viterbese e Flaminia, ha avuto modo di svolgere il proprio ruolo nei campi di Lega Pro e Serie D. E’ quindi un profondo conoscitore della categoria. “Non vedevo l’ora – afferma mister Abate – di iniziare la mia collaborazione con l’allenatore Alessandro Erra che ho incontrato da avversario e di cui ho apprezzato le qualità tecniche. Sono contento di potere garantire il mio contributo nel contesto di una piazza importante. Sarà nostro compito dare il massimo e questo è molto stimolante”. Al suo fianco il preparatore atletico Giuseppe Privitera, proveniente dal Modica e che, però, ha avuto esperienze passate con l’Acireale e con la Sicula Leonzio, che ha risposto presente alla convincente chiamata del sodalizio azzurro. “Gli stimoli sono sempre eccellenti – sottolinea il “prof” – e, in questa circostanza, devo dire che ce ne sono parecchi. Naturalmente, com’è naturale che sia, si opererà in equipe e con la consapevolezza che il nostro ruolo è di fondamentale importanza per creare entusiasmo nell’ambiente”. Sulla stessa falsa riga le dichiarazioni di Graziano Urso, preparatore dei portieri, che, con il Ragusa, darà avvio alla sua 24esima stagione in questo ruolo. “Ho vinto il campionato di D con Akragas e Siracusa – sottolinea – conosco bene, per quanto riguarda questa nuova società, i fratelli Cutrufo e sono consapevole delle loro ambizioni. Cercheremo di fare in modo che queste attenzioni ed entusiasmi possano essere trasferiti ai sostenitori azzurri. Per quanto ci riguarda, abbiamo ben chiaro l’obiettivo da perseguire che è quello di fare crescere la squadra, l’ambiente e raggiungere traguardi sempre più importanti”.

Salva