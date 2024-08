Con i terroristi si dialoga o li si bombarda? … l’opinione di Rita Faletti

“Si deve fare il possibile per evitare una escalation”, “La crisi in Medioriente rischia di allargarsi, dobbiamo impegnarci per una de-escalation”. Queste e formule affini per esprimere lo stesso concetto, ripetuto da capi di stato e di governo del mondo libero e da noti autocrati. Condivisione più che sospetta se la solita de-escalation viene invocata dopo le risposte di Israele agli attacchi contro il suo territorio e i suoi cittadini, che si susseguono da quel maledetto Sabato nero da cui tutto, mai dimenticarlo, è iniziato. Una carneficina infame accolta con giubilo belluino dai palestinesi, dai loro sostenitori in Medio oriente e dal mandante di Teheran, l’ayatollah Khamenei, fedele all’obiettivo dichiarato dal suo predecessore, l’ayatollah Khomeini, quando, definendo la rivoluzione islamica del 1979 la lotta contro l’occidente, promise la distruzione dell’entità sionista. Grave lacuna non ricordarlo, ipocrisia ancora più grave negarlo. L’attacco di Hamas del 7/10 nel sud di Israele, è stato un assaggio finalizzato a sondare le capacità di difesa dello Stato ebraico e il successo un’iniezione di ottimismo per i vari gruppi terroristici al servizio dello stato canaglia, nonché una golosa opportunità da sfruttare per l’asse Mosca-Pechino, come confermano gli incontri nella capitale russa tra il capo del Cremlino e i capi di Hamas e i rapporti sempre più stretti tra il gruppo terroristico e la Cina, che ritiene Hamas parte integrante del tessuto nazionale palestinese. Fin qui nulla di cui meravigliarsi. Che sia però l’occidente con i suoi valori di libertà e democrazia il vero obiettivo di Xi e Putin, e che la difesa dei palestinesi sia un bluff, lo rivelano i fatti: la guerra di Putin contro i musulmani ceceni culminata con la distruzione della capitale Grozny e l’internamento nei campi di rieducazione degli islamici dello Xinjiang. Ma come spiegare il fastidio, nel caso migliore, il rancore e l’odio, nel peggiore, di molti occidentali nei confronti di Israele, affiorati con inaspettata violenza prima ancora che Tsahal entrasse a Gaza? Prima dei morti e della crisi umanitaria nella Striscia? La risposta sta nell’antisemitismo che ha coinvolto i regimi nazista e fascista, una parte del mondo cattolico e il comunismo, oltre al fanatismo islamico. L’occidente è purtroppo privo degli anticorpi che la vigilanza dei “sinceri” democratici avrebbe dovuto attivare per difendere con forza il diritto di Israele ad esistere quando era in tempo per farlo. Ormai la situazione gli è sfuggita di mano e oggi, gli stessi che erano “distratti”, chiedono a Israele di arrendersi, di rinunciare a difendersi, per scongiurare il pericolo di attacchi terroristici da parte di islamici radicalizzati che vivono nei paesi occidentali. Così, l’escalation diventa responsabilità esclusiva di Israele. Se il gabinetto di guerra di Tel Aviv decide che l’esercito entri a Gaza per stanare i terroristi e ucciderli e inevitabilmente colpisce i civili, è colpevole di genocidio, se invece sceglie l’opzione degli omicidi mirati, la condanna è di alzare il livello dello scontro e provocare una guerra, che è già in corso. In sostanza, si pretende che Israele si fermi e lasci che sanguinari terroristi, per gli utili idioti eroici resistenti, lo tolgano di mezzo, “dal fiume al mare”. Almeno che si abbia il coraggio di dirlo. Da tempo Israele è stato abbandonato dall’occidente, da quando l’occidente è stato abbandonato dalla ragione e dalla capacità di distinguere tra il bene e il male, annegato nel relativismo, vinto dall’egoismo e dalla paura. Da 10 mesi la milizia sciita libanese di Hezbollah spara sul nord di Israele, dove, alcuni giorni fa, un missile è piombato su un campetto di calcio uccidendo 12 bambini. La risposta non si è fatta attendere: martedì notte, secondo la strategia della punizione, a Beirut, Fuad Shukr, braccio destro di Nasrallah, il capo di Hezbollah, responsabile dei legami con l’Iran, è stato ucciso da un drone israeliano, poco prima che Ismail Haniyeh fosse trovato carbonizzato nella sua stanza da letto a Teheran, in un quartiere protetto dalle Guardie della rivoluzione, evidentemente non abbastanza efficacemente. Non sono i primi omicidi mirati di Israele, che con modalità chirurgiche, dal 2010 al 2015 ha liquidato ufficiali di Hezbollah, scienziati e ingegneri nucleari iraniani, Mohammed Deif, capo delle brigate al Qassam e un generale delle Guardie della rivoluzione, Mohammed Reza Zaledi. Yoav Gallant, il ministro della Difesa di Israele, ha detto: “Questa è la nostra Monaco. Arriveremo ovunque i nostri nemici si trovino”. Il Pentagono, che nel caso di omicidi eccellenti viene avvisato, ha dichiarato che l’America sarà accanto a Israele e inviato navi da guerra nel Mediterraneo e nel Mar Rosso. Islamisti e sinistra woke, universitari torpidi e smarriti, docenti che credono nella legittimità della violenza e della lotta armata, vogliono la scomparsa o la sottomissione dell’occidente e Guterres è pronto a celebrare la vittoria del terrorismo internazionale di cui Israele sarebbe la prima vittima in quanto avamposto delle democrazie in Medio oriente. Le altre democrazie seguirebbero. Dunque: come la mettiamo con il terrorismo? Lo bombardiamo senza pietà o ci dialoghiamo?

