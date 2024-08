Il Modica Calcio vuole l’attaccante Idoyaga

Il Modica ha deciso di fare sul serio e sta per assicurarsi le prestazioni di Lucas Marcelo Idoyaga. L’attaccante argentino sarà il nuovo colpo di calciomercato della formazione rossoblu, decisa a vivere una stagione da protagonista. Dopo la cavalcata della scorsa stagione sotto la guida di Alessandro Settineri, in cui è arrivata la qualificazione in finale dei playoff nazionali di Eccellenza (persa contro il Pompei), l’obiettivo è quello di affrontare lo step successivo. Dopo la chiamata in panchina di Pasquale Ferrara, sono arrivati altri colpi importanti per rafforzare l’organico. In difesa si segnalano gli arrivi di Salvatore Mollica e Angelo Rallo, mentre la punta centrale sarà Francesco Vitelli, strappato all’Athletic Club Palermo.

L’esperto centravanti, dopo aver ottenuto la promozione in Serie D con le maglie di Akragas ed Enna, ora è pronto a dare la caccia al tris. Al suo fianco, però, il Modica ha deciso di inserire in organico Lucas Idoyaga. Si tratta di un altro calciatore che ha una certa confidenza con le vittorie dei campionati di Eccellenza. Il suo capolavoro risale alla stagione 2022-23, con la maglia dell’Igea Virtus. In giallorosso l’argentino è stato capace di realizzare ben 21 reti. Il suo è stato un contributo decisivo per mettere a segno una storica doppietta, visto che i barcellonesi vinsero il campionato e la Coppa Italia Eccellenza siciliana.

Ora, stando alle indiscrezioni raccolte dalla redazione di Sporticily.it, Lucas Idoyaga è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Modica. A fare da “sponsor” per l’argentino è stato proprio Pasquale Ferrara, che ha lavorato con l’attaccante in quella che è stata la miglior stagione della sua carriera. Un tridente offensivo completato dal bomber Vitelli e dal confermatissimo Cacciola può far sognare la tifoseria rossoblu.

fonte: sportisily

