Trofeo del Mare, premiate le eccellenze del mare nella serata di gala a Donnalucata

Va in archivio l’edizione 2024 del Trofeo del Mare, la manifestazione organizzata dall’associazione Trofeo del Mare che quest’anno si è tenuta a Donnalucata con il patrocinio del Comune di Scicli e tesa a valorizzare e promuovere territori, personalità, organizzazioni, istituzioni, oltre alla cultura ed il rispetto dell’ambiente.

Il Trofeo del Mare viene assegnato a testimoni che si sono distinti in quelle attività che interpretano al meglio, la cultura del mare e valorizza stili di vita che siano d’esempio per le nuove generazioni e esperienze ispirate a mutualità, solidarietà, e tutte quelle forme di impegno individuale e collettivo finalizzate al superamento di situazioni di degrado umanitario, sociale e ambientale.

La serata di Donnalucata è stata condotta dalla giornalista Donatella Di Paolo, volto noto di Mediaset.

Questi i premiati dell’edizione 2024: Camilla Colucci per l’innovazione industriale, CNR IAS S.S. di Capo Granitola per la ricerca e la divulgazione scientifica, Edoardo De Angelis per il Cinema, Francesca Santoro per le ricerche in ambito internazionale, Aldo Torti e Stefano Corona per lo sport e la disabilità, Alessandro Vanoli per la Storia e la Letteratura, l’equipaggio dell’elicottero PH139, della base aeromobili della Guardia costiera di Catania per il Salvataggio in mare.

È stato il sindaco di Scicli, Mario Marino, alla presenza dell’assessore alla Cultura Valeria Timperanza, dell’amministrazione comunale, a tagliare il nastro inaugurale e dare il via alla passeggiata lungo il Blu Carpet di via Francesco Nigito Nocchiere, dove sono state disposte le diverse postazioni di “Arteammare” con professionisti del mare, pittori, scultori, stilisti, sportivi, scuole, per celebrare tutti insieme la meraviglia del mare.

