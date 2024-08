Annega 18enne nel mare di Scoglitti per salvare un amico

Un giovane di quasi 18 anni, Alex Cappuzzello, nato e residente a Vittoria, è annegato a Scoglitti, nella zona di via Messina. Sul posto i carabinieri e i sanitari del 118 che si sono adoperati per cercare di strappare alla morte il ragazzo. Il giovane, però, non ce l’ha fatta. Ed è arrivato cadavere in ospedale. Sembra che il ragazzo sia deceduto per salvare un proprio amico che si trovava in difficoltà nel mare mosso e che sarebbe riuscito a raggiungere la riva al contrario del suo soccorritore.

Lo hanno intubato. Praticato le manovre respiratorie. Ma non c’è stato niente da fare. E’ deceduto durante il tragitto dal porticciolo di Scoglitti all’ospedale Guzzardi. E dire che Cappuzzello si era tuffato in acqua, nello specchio di mare antistante l’hotel Mida, uno dei tratti costieri più gettonati di quella zona, per aiutare un suo amico, un coetaneo, che stava accusando qualche difficoltà di troppo nel rientrare.

E’ andata bene, invece, a un 70enne che, in zona Randello che, pure lui in balia delle onde, è stato messo in salvo da alcuni bagnanti.

