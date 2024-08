Ispica. Si riaccendono le luci in Via Ucca Marina

Dopo anni di attesa abbiamo acceso i nuovi corpi illuminanti a led in Via Ucca Marina.

Nei prossimi giorni sarà completato l’intervento in Via della Malva e nella parte finale della litoranea.

“Questi interventi – dichiara l’assessore Massimo Dibenedetto – rientrano nel progetto di relamping, cioè sostituzione dei vecchi impianti con dei nuovi di ultima generazione.

Ad oggi sono stati sostituiti ben 659 fari e ben 52 pali, eliminando quelli che rappresentavano un pericolo.

Subito dopo ricominceranno i lavori di efficientamento nel centro urbano su un impianto ormai vecchio e meritevole di adeguamento.”

“Questo progetto afferma il Sindaco Innocenzo Leontini – avrà dei riscontri positivi anche per le casse comunali in quanto il consumo viene corrisposto a canone fisso, canone che risulta essere inferiore a quanto fino ad ora pagato dal Comune. Ringraziamo il Direttore dei lavori ing. Alfredo Genovese e il Capo settore D.ssa Lucia Roccuzzo per il lavoro svolto e per la pazienza dimostrata nell’affrontare questa fase di transizione dal vecchio al nuovo impianto e gestione.

Ricordiamo ai cittadini che per eventuali segnalazioni di guasti all’impianto pubblico possono chiamare direttamente il NUMERO VERDE 800 901050

Salva