Navi cisterna. Ammatuna dissente per l’uso dei pozzi pozzallesi

Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, dissente dall’ipotesi di fare attingere dai pozzi situati nel suo territorio. Dopo il primo trasporto della nave Ticino da Augusta, che dista 150 km da Licata, si è pensato di attingere acqua da pozzi situati nel Comune di Pozzallo, per un tragitto via mare più breve. Ha subito manifestato il suo dissenso e il suo allarme il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, preoccupato per la crisi idrica del proprio territorio.

