Bande in festa a Larderia. C’è anche quella di Ispica

Larderia, frazione di Messina, si prepara ad accogliere il mese di agosto a ritmo di musica con il Festival Bandistico di Larderia 2024.

L’evento si svolgerà il 1° e il 2 agosto, coinvolgendo diverse bande musicali locali e non, creando un’atmosfera di festa e comunità.

Il Festival avrà inizio giovedì 1° agosto alle ore 22:00 con il concerto del Corpo Musicale “Madonna di Dinnammare”, diretto dal Maestro

Stefano De Salvo. La serata inaugurerà l’evento con una performance coinvolgente della banda locale, come da tradizione.

Venerdì 2 agosto, la festa continuerà con una sfilata delle bande partecipanti nei villaggi di Larderia Superiore e Inferiore. La sfilata

inizierà alle ore 18:00, portando musica e allegria per le vie del paese. La giornata culminerà con il concerto finale, alle ore 21:30,

nella suggestiva cornice di Piazza Chiesa San Giovanni Battista a Larderia Inferiore, dove tutte le bande musicali si alterneranno per un

gran finale indimenticabile.

Oltre al Corpo Musicale “Madonna di Dinnammare” di Larderia, parteciperanno anche la Banda Musicale “Gaetano Celeste” di Camaro, la

Banda Musicale “Giuseppe Verdi” di Faro Superiore, entrambe di Messina, e come special guest, il Corpo Bandistico Città di Ispica.

Il Festival Bandistico di Larderia 2024 rappresenta un’occasione straordinaria per celebrare la tradizione bandistica siciliana, riunendo

musicisti e pubblico in un’esperienza condivisa di cultura e passione musicale.

Carmelo Rosa

