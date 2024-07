Sanità, nomina direttori. MpA Ragusa: “Preoccupante situazione”

“Capita che un direttore di grande esperienza vada a casa perché non ha sponsor politici. Talvolta, come a Ragusa, uno stimato direttore deve fare le valigie perché non gradito al deputato che deve imporre i suoi ‘yes-man’ o, magari, ‘yes-woman’”. Condividiamo le parole utilizzate ieri dal Presidente e Leader del Movimento per l’Autonomia Raffaele Lombardo”. E’ quanto sostiene Angelo Parisi, dirigente provinciale del Movimento per l’Autonomia, il quale puntualizza che la politica deve scegliere in base a criteri che tendono a valorizzare le competenze e le esperienze e dove è possibile scegliere per la continuità che chiaramente può agevolare un percorso di crescita.

“Riteniamo, comunque, che in provincia di Ragusa qualcosa di buono si sia fatto nel tempo e che oggi dobbiamo ripartire da questo per provare a minimizzare tutte quelle criticità ribadite quasi quotidianamente anche dai rappresentanti di Art. 32 che sicuramente hanno lo stesso obbiettivo nostro e cioè tutelare gli utenti. Si deve lavorare anche per migliorare la reputazione che troppo spesso negli ultimi anni è stata protagonista di eventi negativi che hanno messo a repentaglio l’immagine della nostra sanità – aggiunge -. Chiediamo anche noi come cittadini ragusani al Presidente Schifani di attenzionare questo problema e che per una volta non si seguano le solite logiche che vede prevalere le lotte al potere (o con me o contro di me). Altrimenti da Schifani vorremmo sapere con quale criterio verranno scelti i direttori amministrativi e sanitari della nostra ASP.

Siamo sicuri – conclude Galifi – che il Presidente della Regione Renato Schifani gestirà al meglio questa fase delicata delle nomine senza cedimenti rispetto al criterio dell’alta professionalità e della conoscenza del mondo sanitario ibleo, non favorendo logiche spartitorie che creerebbero solo danni per la nostra sanità. Si chiede al Presidente della Ragione di non disperdere il lavoro fatto in questi anni; i cittadini ragusani hanno il diritto a dirigenze trasparenti e che conoscano la nostra sanità, che operino nella direzione del bene comune”.

