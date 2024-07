Santa Croce. Borse di studio studenti, lunedì la scadenza delle domande

Scadono lunedì 29 le domande, disponibili sul sito istituzionale del Comune di Santa Croce Camerina, che gli studenti santacrocesi possono inoltrare per le borse di studio, messe a disposizione dall’Amministrazione comunale, su proposta della Consulta Giovanile, e rivolte a tutti i maturati e diplomati di quest’anno, che hanno ottenuto una votazione finale da 95 a 100 con Lode. La cerimonia si terrà il prossimo 12 agosto in piazza Faro a Punta Secca ed è inserita nel calendario “Eventi d’Estate”. “Parallelamente – spiega il sindaco Peppe Dimartino – si terrà anche un momento di premiazione e celebrazione dei nostri neolaureati e dottori di ricerca che hanno discusso la tesi nell’anno accademico 2022/2023 e sino al 31 luglio 2024. Anche in questo caso è necessario inviare una domanda compilando il modulo disponibile on line entro il 29 luglio. Ci fa molto piacere dare seguito a questo progetto del Bilancio partecipato che è stato proposto dalla stessa Consulta comunale e che ci dà modo di premiare il merito e i giovani che ci rendono orgogliosi con i loro risultati”.

