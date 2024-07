Vittoria: “Consegnati i lavori di completamento, restauro e recupero di palazzo Iacono

“Abbiamo consegnato ieri pomeriggio i lavori di completamento, restauro e recupero di palazzo Iacono e, in particolare, del porticato del Municipio”. Lo dichiara l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro. “Alla presenza del sindaco, Francesco Aiello – continua – abbiamo voluto rivolgere un ringraziamento speciale all’on. Nello Dipasquale che, con il suo emendamento presentato all’Ars, ha consentito al Comune di beneficiare di finanziamenti complessivi pari a mezzo milione di euro. Un altro provvedimento significativo per l’intera comunità che abbiamo potuto raggiungere grazie alla guida dell’on. Aiello, il nostro primo cittadino. Voglio ricordare che sono previste azioni di rifacimento della copertura del tetto, ci sarà il consolidamento e miglioramento di tutte le pareti in muratura, il consolidamento di tutta la volta del piano terra, la realizzazione di nuovi intonaci e soprattutto il ripristino, la riparazione e il recupero, nonché la sostituzione delle parti in pietra dei balconi. Ricordo altresì che la consegna ha riguardato il primo stralcio, dell’importo di circa 250mila euro, e che il secondo avrà lo stesso ammontare. Si tratta di contributi straordinari per interventi di manutenzione e riqualificazione finalizzati al completamento di opere arrivati grazie a un emendamento presentato proprio dal deputato regionale Pd, che ringraziamo per il suo costante interesse nei confronti della nostra città, nella scorsa finanziaria. Ringrazio, come sempre, gli uffici dell’assessorato e gli uffici della Cuc con il dirigente l’architetto Rosario Cultrone, l’architetto Elio Cicciarella dirigente dell’assessorato Lavori pubblici, l’architetto Sortino, il rup e poi tutti i collaboratori amministrativi a supporto del rup: l’architetto Cosentino, la signora Lucia Panasia, la signora Giuseppina Buongiorno e la signora Donatella Dente”.

Salva