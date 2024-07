L’Ufficio Postale di Via Torino a Pozzallo apre lunedì prossimo

Chiamatela coincidenza, chiamatela sorte, chiamatela fortuna, fatto sta che dopo l’articolo uscito sul nostro sito online (https://www.radiortm.it/2024/ 07/24/pozzallo-quando-riapre-l ufficio-postale-di-via-torino/ ) abbiamo ricevuto la notizia tanto agognata da tutti i cittadini pozzallesi. L’ufficio di via Torino, al civico 78, apre il prossimo lunedì 29 luglio. Tranne se non cambiano idea all’ultimo minuto, l’ufficialità della notizia ci è stata data da fonti interne agli uffici postali della provincia di Ragusa, quindi con scarsissimo margine di errore.

Ad onor del vero, era assai difficile pensare ad un sito completamente rinnovato, pronto per essere inaugurato, ma rimasto “dimenticato” da chi ha chiavi e autorizzazioni per farlo riaprire. Ieri sera, l’arrivo della buona nuova. L’ufficio apre lunedì, con tanto di inaugurazione e taglio di nastro, assieme ai vertici delle Poste Italiane della provincia di Ragusa, e con molta probabilità anche il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna.

Dai comunicati stampa ricevuti in redazione, sembrava fosse l’estate scorsa il periodo di apertura dei nuovi uffici, salvo poi prolungarsi per varie ed eventuali. Oggi, la buona notizia. Finalmente!!

Permetteteci della sana ironia. Inviateci le segnalazioni se riscontrate in giro uffici pubblici chiusi, ospedali da riaprire, uffici comunali serrati a chiave. RadioRtm non promette sogni ma solide riaperture.

