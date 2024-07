Pozzallo. Quando riapre l’ufficio postale di via Torino?

Si era parlato dei primi di aprile, poi di metà maggio, infine del mese di giugno. Arrivati al tramonto del mese di luglio, è ancora mistero sull’ufficio postale che doveva essere aperto in via Torino. In passato, due consiglieri comunali avevano promesso una riapertura (quasi) istantanea del secondo sportello salvo poi non scrivere nulla, o per lo meno nessuna informazione ufficiale è trapelata per avere riscontro sull’eventuale taglio del nastro.

Al civico 78 di via Torino, però, tutto sembra essere pronto. Due ampie vetrate lasciano trasparire gli uffici con gli arredamenti in bella mostra. La domanda, però, che sorge spontanea non ha ancora risposta. “Quando apre il nuovo ufficio postale di via Torino?”.

Negli anni passati, il secondo sportello, al civico 1 sempre di via Torino, era una manna per quanti non volevano inoltrarsi fino alla via Enrico Giunta, sede dell’ufficio 1. Dopo la chiusura dello sportello di via Torino, l’unico bancomat a disposizione dei cittadini e dei turisti è risultato quasi sempre senza contante. Un disagio non da poco visto il numero di turisti che, specie nei mesi estivi, affolla la ridente cittadina rivierasca.

Abbiamo chiesto qualcosa ai dipendenti dell’ufficio di via Enrico Giunta, ma fra i dipendenti dell’ufficio postale il mutismo regna sovrano. Crediamo più per la non conoscenza dei fatti piuttosto che per altro.

Sembra, da quanto si possa sapere, che manchino davvero poche cose per la riapertura del sito. No ad agosto, fanno sapere i ben informati, forse a settembre. Vedremo! ‎

